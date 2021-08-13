رقم تاريخي غير مسبوق ينتظر صلاح في حال تسجيله خلال مباراة ليفربول غدا

يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي لتحقيق رقم قياسي غير مسبوق في افتتاح مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" غدا السبت.

ومن المنتظر أن يقود صلاح هجوم ليفربول في مواجهة مضيفه نورويتش سيتي غدا السبت ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021 -2022.

وفي حال تسجيل صلاح في مباراة الغد سيصبح أول لاعب على الإطلاق في "البريميرليغ" يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في خمسة مواسم متتالية.

ونجح "الفرعون" المصري في الوصول إلى شباك منافسيه في المواسم الأربعة الأخيرة خلال مباريات "الريدز" الافتتاحية، وهو إنجاز يتقاسمه صلاح حاليا مع تيدي شيرينغهام مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حقق الإنجاز أولا مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

📊 STAT: Mohamed Salah is bidding to become the first ever player to score on the opening day of a Premier League season for a fifth year in succession. #awlive [liverpool echo] pic.twitter.com/Wwh3k3EpPX — Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 13, 2021

وسجل "الفرعون" المصري أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذات الأمر أمام نورويتش سيتي في الموسم قبل الماضي، وفي الموسم الماضي تمكن أيضا من التسجيل في شباك ليدز يونايتد.

#LFC take on Norwich City tomorrow evening https://t.co/lKIQM6nyHY — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) August 13, 2021

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ولدى صلاح فرصة ذهبية في مباراة الغد في حال تمكن من هز شباك منافسه لتحقيق رقم تاريخي من الصعب الوصول إليه في المدى القريب.

المصدر: liverpoolecho.co.uk