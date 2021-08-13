باريس سان جيرمان يحطم الرقم القياسي العالمي في "تيك توك".. متقدما على برشلونة

لم تكن يوما حسابات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الصدارة على مستوى العالم أبدا، لكن الأمر تغير مع وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

زادت صفقة انتقال ميسي إلى بي سي جي، شعبية النادي الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وملحوظ.

وكان التأثير الأكبر لزيادة عدد المتابعين بشكل جنوني، على حساب باريس سان جيرمان عبر موقع "تيك توك".

وفقا لحساب الموقع المتخصص Deportes & Finanzas للإحصائيات، فإن حساب سان جيرمان على منصة Tiktok حطم للتو رقما قياسيا عالميا.

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وحققت صفحة النادي الباريسي نحو 1.28 مليار مشاهدة، ليصبح سان جيرمان، النادي الرياضي الأول على مستوى العالم الذي يتمتع بأكبر عدد من المشاهدات على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي.

المفارقة أن هذا النمو المتزايد في حساب باريس سان جيرمان جاء متقدما بشكل مباشر على حساب نادي برشلونة، الذي كان متصدرا في هذا المجال حتى ذلك الحين.

وحظيت جميع حسابات سان جيرمان على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بأرقام مجنونة لازدياد عدد المتابعين ومشاهدات إعلانات تقديم الأسطورة الأرجنتينية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن بي سي جي انتقال ميسي الثلاثاء رسميا له بعقد انتقال حر بعقد لمدة عامين قابل التجديد لعام إضافي، وسيرتدي الرقم 30، وذلك بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

المصدر: Deportes & Finanzas