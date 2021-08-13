رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من برشلونة وقراره برحيل ميسي

عبر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن أسفه لتصويت ريال مدريد وبرشلونة بالرفض على الاتفاق بين الليغا وصندوق (CVC).

وتم إقرار الاتفاقية بين الليغا والصندوق، الخميس، لضخ 2.7 مليار يورو في المسابقة، بتأييد 38 فريقا ومعارضة 4.



وكان التصويت سريا، قبل أن تعلن أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو رفضها للاتفاق، كما رفض ناد في القسم الثاني، لم يكشف عن هويته.



وقال تيباس عن ذلك: "ريال مدريد يعرقل التوصل لاتفاقيات منذ 8 سنوات".



كما عارض الاتفاق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، برئاسة لويس روبياليس.

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وحول رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، قال تيباس بطريقة ساخرة: "نادي برشلونة لديه أشخاص أذكياء للغاية لدى اتخاذ القرارات، وفي آخر القرارات التي اتخذوها يظهر ذلك".

وأضاف تيباس: "كان يحق لبرشلونة الحصول على 275 مليون يورو من هذه الاتفاقية".

وتابع: "لا أعرف حسابات برشلونة من أجل خفض إجمالي رواتبه، لكن مع هذه النسبة البالغة 15% (المخصصة للصفقات من عوائد اتفاقية CVC)، إذا كان قد قبل هذا النوع من التمويل، لكان لديه ما يقرب من 40 مليونا.. وهو ما كان سيساعده في الحصول على فريق أكثر تنافسية، في ظل وجود ميسي أو لاعب آخر".

وأكمل: "من الواضح أننا نريد دائما وجود أفضل لاعبين في الدوري الإسباني.. غادر نيمار، وغادر كريستيانو، وغادر الآن ميسي.. لقد كان رحيلا مؤلما إلى حد ما، لأنه لمدة شهر كان كل شيء يسير على ما يرام، وفي ذات مساء تغير الأمر".

واستكمل "رحيل ميسي يؤلم، لكننا عملنا بجد حتى لا تنخفض قيمة حقوقنا.. برشلونة لم يصبح من دون ميسي لهذا السبب، أنا أربط رحيله بقضايا أخرى.. برشلونة لديه ديون وخسائر من الموسم الماضي".

المصدر: "وكالات"