"أديداس" تتخلى عن "ريبوك"

أعلنت شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات والمعدات الرياضية اليوم الخميس أنها توصلت إلى اتفاق نهائي لبيع شركتها الأمريكية "ريبوك" المعروضة للبيع منذ فترة.

وأوضحت أديداس أنها اتفقت مع مجموعة أوثنتيك براندز (إيه بي جي) على بيع العلامة الأمريكية مقابل 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار).

adidas Sells Reebok to Authentic Brands Group for $2.5 Billion USD https://t.co/McMxJdgMLi — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) August 12, 2021

وأضافت أن الجزء الأكبر من ثمن الشراء سيتم دفعه نقدا عند إتمام الصفقة، وتوقعت أن تتم الصفقة في الربع الأول من 2022، وتعتزم أديداس توزيع الجزء الأكبر من العائدات النقدية على مساهميها.

وفي أعقاب إعلان أديداس، ارتفع سعر سهم الشركة في البورصة 1.6 بالمئة.

وكانت أديداس وهي تحت قيادة رئيسها السابق والرئيس الحالي لنادي بايرن ميونخ هربرت هاينر، استحوذت على ريبوك مقابل 3.1 مليار يورو قبل 15 عاما، وخلال تلك الفترة لم تتمكن العلامة الأمريكية من الإسهام في أرباح أديداس على النحو الذي تخيلته الشركة الأم.

في المقابل، كانت ريبوك تشتكي من أن أديداس تهتم فقط بتطوير علامتها التجارية ولا تهتم بالعلامة الأمريكية إلا بقدر قليل للغاية.

المصدر: وكالات