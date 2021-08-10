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ولي العهد السعودي يلتقي اللاعب حامدي الحائز على فضية في أولمبياد طوكيو

الرياضة

ولي العهد السعودي يلتقي اللاعب حامدي الحائز على فضية في أولمبياد طوكيو
gsaksa/twitter
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التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي الذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو.

وعبر ولي العهد السعودي خلال اللقاء عن تهنئته للاعب حامدي على فضية الألعاب الأولمبية بطوكيو وما قدمه من مستويات مميزة في لعبة الكاراتيه، متمنيا له تحقيق العديد من الألقاب الكبرى القادمة.

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من جهته، عبر حامدي عن سعادته بلقاء ولي العهد السعودي ودعمه لكل الرياضيين بشكل عام والمهتمين بلعبة الكاراتيه بصفة خاصة مما يحفزهم لتقديم أفضل المستويات في المشاركات الدولية.

وحضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وحصد حامدي، الميدالية السعودية الوحيدة في أولمبياد طوكيو، في مسابقة الكاراتيه للرجال لوزن فوق 75 كغم.

وكان حامدي قريبا من انتزاع الميدالية الذهبية عندما واجه في النهائي الإيراني، سجاد كنجزاده، حيث كان النجم السعودي متقدما في النزال بنتيجة 4-1 قبل دقيقتين من نهايته، قبل أن يرتكب خطأ فنيا "ركلة في الوجه" نال على إثره إنذارا من الدرجة الرابعة، بسبب "اللعب العنيف" وفقا لقرار الحكم، ليخسر المواجهة ويكتفي بالميدالية الفضية.

وهذه الميدالية الأولمبية الثانية في تاريخ السعودية، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية "سيدني 2000" في أستراليا.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية + وكالات

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