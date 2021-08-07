غوارديولا يخفق في ترويض "الثعالب" بالدرع (فيديو)
توج فريق ليستر سيتي بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي غثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي.
وسجل المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو هدف الفوز الوحيد "للثعالب" من ضربة جزاء، في الوقت القاتل، قبل دقيقة واحدة فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.
The winning goal 🎯pic.twitter.com/qqGf7Nu8Ey— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 7, 2021
That trophy winning feeling 🙌#CommunityShield@LCFCpic.twitter.com/nthHTkIl4Z— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 7, 2021
We're LIVE as @LCFC win the 2021 #CommunityShield 🚨 🦊 https://t.co/XQcm152Z2t— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 7, 2021
وتوج ليستر سيتي بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في عام 1971.
بينما حصل مانشستر سيتي، بطل الدوري، 6 مرات على اللقب، آخرها عام 2019 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
المصدر: وكالات