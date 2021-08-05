أولمبياد طوكيو.. أوغوييف يهدي روسيا ميدالية ذهبية في المصارعة

توج الروسي، زافور أوغوييف، بذهبية وزن الديك (تحت 57 كيلوغراما) في منافسات المصارعة الحرة في ألعاب طوكيو، اليوم الخميس.

وفاز أوغوييف في المباراة النهائية، بنتيجة 7-4 على الهندي رافي كومار، الذي اكتفى بالميدالية الفضية، بينما حصل نورالإسلام ساناييف من كازاخستان، والأمريكي توماس جيلمان على البرونزية.

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وأوغوييف البالغ من العمر 26 عاما، هو بطل العالم مرتين (2018، 2019)، كما حصل على ميدالية فضية وأخرى برونزية في بطولة أوروبا، وبرونزية في الألعاب الأوروبية.

وعاد الفريق الأولمبي الروسي بفضل ذهبية أوغوييف، إلى المركز الخامس في قائمة الميداليات في ألعاب طوكيو، برصيد 56 ميدالية، بواقع 16 ذهبية، و21 فضية، و19 برونزية، علما بأن الصين تنفرد بصدارة الترتيب بما مجموعه 73 ميدالية.

المصدر: sportrbc.ru