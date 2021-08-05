الملاكم الروسي باتيرغازييف يفوز بذهبية وزن الريشة في أولمبياد طوكيو

تغلب الروسي، ألبرت باتيرغازييف، على الأمريكي ديوك راجان، اليوم الخميس، ليفوز بذهبية وزن الريشة (أقل من 57 كيلوغراما) في منافسات الملاكمة، ضمن أولمبياد طوكيو.

وتفوق باتيرغازييف على منافسه الأمريكي في المباراة النهائية، بنتيجة 3-2.

وبذلك حصد الملاكم الروسي الميدالية الذهبية، ونال الأمريكي راجان الفضية، بينما حصل الكوبي لازارو ألفاريز، والغاني صامويل تاكي على البرونزية.

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ورفعت روسيا عدد ميدالياتها في ألعاب طوكيو، إلى 55 ميدالية حتى الآن، هي 15 ذهبية، و21 فضية، و19 برونزية.

المصدر: نوفوستي