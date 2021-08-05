أولمبياد طوكيو.. الأمريكي كراوزر يحطم الرقم الأولمبي ويفوز بذهبية دفع الجلة

احتفظ الأمريكيЛ رايان كراوزر، بلقبه الأولمبي بفوزه بذهبية دفع الجلة في أولمبياد طوكيو، بعد أن حطم رقمه الأولمبي الذي حققه في ريو دي جانيرو ( 22.52 متر)، ثلاث مرات في النهائي.

وفي نسخة طبق الأصل عن منصة أولمبياد ريو 2016، تقدم كراوزر (28 عاما) الذي سجل 23.30 متر، محسنا رقمه الأولمبي، على مواطنه جو كوفاكس (22.65 م)، والنيوزيلندي توماس والش (22.47 م).

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وحل المصري مصطفى عمرو (25 عاما)، في المركز الثامن، بمسافة 20.73 متر.

وتواجد الثلاثة أيضا على منصة مونديال الدوحة 2019 الذي أحرزه كوفاكس على حساب كراوزر.

ومنذ ذلك الوقت، هيمن كراوزر على المسابقة ولم يخسر في 23 مناسبة.

وأصبح كراوزر، رابع رياضي يحتفظ بلقبه في المسابقة، بعد مواطنيه رالف روز (1904 و1908)، وباري أوبراين (1952 و1956)، والبولندي توماس مايفسكي (2008 و2012).

وكان كراوزر قد حطم في يونيو الماضي، الرقم العالمي لمسابقة دفع الجلة (23.37 متر)، الذي بقي صامدا مع مواطنه راندي بارنز (23.12 م) لمدة 31 عاما.

المصدر: وكالات