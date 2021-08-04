مصر تخوض اليوم مباراة تاريخية في أولمبياد طوكيو

يخوض المنتخب المصري اليوم الخميس مباراة تاريخية في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسيواجه منتخب "الفراعنة" نظيره الفرنسي، في تمام الساعة (08:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "يويوغي ناسيونال ستاديوم"، في العاصمة اليابانية طوكيو.

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وتأهل المنتخب المصري لأول مرة إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كرة اليد، في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية، وذلك عقب فوزه على نظيره الألماني يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة (31-26).

وتسعى مصر، بطلة القارة السمراء سبع مرات آخرها العام الماضي، إلى تحقيق ما عجزت عنه قبل 20 عاما، مونديال 2001، وهو الصعود إلى منصة التتويج في بطولة كبرى، عندما خرجت وحقق منتخب مصر أفضل نتيجة له في الأولمبياد، باحتلاله المركز السادس في عام 1996 في أتالانتا الأمريكية والسابع عام 2000 في سيدني الأسترالية.

في حين يسعى منتخب فرنسا، ثالث أولمبياد برشلونة 1992، وبطل أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2021 ووصيف بطل أولمبياد "ريو 2016"، إلى بلوغ النهائي الرابع على التولي، وهو إنجاز لم يسبق لأي منتخب تحقيقه.

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ولم يسبق لمنتخب "الفراعنة" الفوز على منتخب فرنسا بطل العالم ست مرات، والتقى المنتخبان وديا قبل 18 يوما من انطلاق أولمبياد طوكيو وفازت فرنسا بصعوبة بفارق هدف واحد (30-31).

كما التقيا وديا قبل دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، وفازت فرنسا أيضا (30-26).

وستكون مواجهة اليوم الرابعة بينهما في الألعاب الأولمبية حيث تواجها ثلاث مرات في دور المجموعات وضمن منافسات المجموعة الثانية في برشلونة الإسبانية 1992، وأتالانتا الأمريكية 1996، وأثينا 2004، وكانت الغلبة لفرنسا.

وتبقى أبرز مواجهة بين فرنسا ومصر دور الأربعة في مونديال 2001، وفازت فرنسا (24-21) في طريقها الى التتويج باللقب على حساب السويد (28-25) بعد التمديد.

المصدر: وكالات