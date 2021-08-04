محمد السيد يهدي ثالث ميدالية لمصر في أولمبياد طوكيو

أهدى المصري محمد السيد إبراهيم "كيشو"، الميدالية البرونزية الثالثة لمصر، بعد فوزه على الروسي أرتيوم سيركوف، بمنافسات وزن 67 كيلوغراما مصارعة رومانية رجال في أولمبياد طوكيو.

وانتهى النزال بالتعادل الإيجابي بنقطة لكل مصارع، لكن "كيشو" فاز لأنه هو من تعادل في نهاية اللقاء.

وهذه الميدالية هي الثالثة لمصر في الألعاب الأولمبياد الحالية، بعد برونزيتي هداية ملاك، وسيف عيسى في التايكوندو.

كما أن هذه الميدالية هي الثامنة لمصر في المصارعة الرومانية على مدار مشاركتها في الأولمبياد، بواقع ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات.

وكانت آخر ميدالية أولمبية لمصر في المصارعة الرومانية هي الفضية من كرم جابر في لندن 2012.

وتعد المصارعة الرومانية هي ثاني أكثر الألعاب التي ظفرت مصر فيها بميداليات أولمبية بعد رفع الأثقال (14 ميدالية)

يتبع..