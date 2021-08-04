بعد كسر ساقه.. ماكغريغور يوافق على خوض نزال على كرسي متحرك

وافق نجم رياضة الفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور على خوض نزال فريد من نوعه ضد الممثل الكوميدي آل فوران.

ويستعين ماكغريغور حاليا بكرسي متحرك بعد خضوعه لعمل جراحي على إثر الإصابة التي تعرض لها أثناء مواجهة الأمريكي داستن بوارييه، في العاشر من يوليو الماضي، ضمن دورة "UFC 264" للفنون القتالية المختلطة، وسيضطر منافسه آل فوران للجلوس على كرسي متحرك أيضا خلال نزالهما الذي سيقام في الـ11 من سبتمبر المقبل.

وسيجرى النزال وفقا لقواعد الملاكمة، وسيتم التبرع بعائداته للجمعيات الخيرية التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.

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وكان ماكغريغور، خسر النزال الذي جمعه بالأمريكي بوارييه، بعد تعرضه لإصابة جسيمة، حيث عانى الإيرلندي من التواء حاد في قدمه اليسرى، وهو ما تسبب له في كسر مضاعف بالساق.

المصدر: sports.ru + lenta.ru