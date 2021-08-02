حصيلة ميداليات أولمبياد "طوكيو 2020" بعد منافسات يوم الاثنين.. بينها ذهبية عربية

فرض العداء المغربي سفيان البقالي نفسه واحدا من نجوم منافسات يوم الاثنين "اليوم العاشر" ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في اليابان.

وتوج سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 م موانع، قاطعا مسافة السباق بزمن قدره (08:08:90) دقيقة، وتاركا الميدالية الفضية للإثيوبي لاميتشا غيرما "GIRMA Lamecha"، بينما ذهبت البرونزية إلى الكيني بينجامين كيغن "KIGEN Benjamin".

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ومنح سفيان البقالي البالغ من العمر 25 عاما، بذلك الميدالية الذهبية الأولى لبلده في طوكيو، والأولى في الألعاب الأولمبية منذ أولمبياد أثينا 2004، وهي الميدالية الذهبية الرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

وأصبحت ألين روتر فوكين، أول سيدة ألمانية تفوز بميدالية ذهبية في منافسات المصارعة، بفوزها على الأمريكية أديلين غراي، الفائزة بخمسة ألقاب لبطولة العالم، في منافسات المصارعة الحرة لوزن 76 كيلوغراما بأولمبياد طوكيو.

وأضافت روتر فوكين (30 عاما) الميدالية الذهبية الأولمبية إلى، ذهبية بطولة العالم في عام 2014.

ومن أبرز نجوم اليوم العاشر أيضا، النجم الدنماركي فيكتور أكسلسن الذي أحرز الميدالية الذهبية الأولمبية لفردي الرجال في منافسات الريشة الطائرة في العاصمة اليابانية، بفوزه بكل جدارة على الصيني تشين لونغ بشوطين من دون رد، بواقع (21-15) و(21-12).

وحصدت الصين ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال اليوم الاثنين ضمن أولمبياد طوكيو 2020، لتعادل الرقم القياسي للاتحاد السوفيتي في ألعاب 1976.

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وأحرزت الصينية تان لي وينوين الميدالية الذهبية في وزن ما فوق 87 كيلوغراما، بعد أن حققت الرباعة البالغ من العمر 21 عاما 320 كيلوغراما في المجموع لتسجل رقما أولمبيا جديدا.

بينما فازت الصينية وانغ تشويو بالميدالية الذهبية في وزن 87 كيلوغراما بمجموع 270 كغم، بفارق 7 كيلوغرامات عن الإكوادورية تامارا سالازار الحاصلة على الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية كريسمري سانتانا من جمهورية الدومينيكان بمجموع 256 كيلوغراما.

ورفعت الصين رصيدها إلى 7 ميداليات ذهبية في مسابقة رفع الأثقال في هذه الدورة لتعادل بذلك الرقم القياسي للاتحاد السوفيتي في ألعاب 1976.

وحصلت الصين على عشر ميداليات (6 ذهبية، 3 فضية، برونزيتان) اليوم الاثنين، وتواصل تربعها على عرش صدارة الترتيب العام برصيد 62 ميدالية (29 ذهبية، 17 فضية، 16 برونزية).

في حين حصدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 5 ميداليات فقط (ذهبيتان، فضيتان، برونزية) وتحتل المركز الثاني برصيد 64 ميدالية (22 ذهبية و25 فضية و17 برونزية)، وتليهما اليابان، التي حصلت على فضية وبرونزية فقط هذا اليوم، في المركز الثالث برصيد 33 ميدالية (17 ذهبية و6 فضية و10 برونزية).

وتشغل أستراليا التي نالت فضية وبرونزية أيضا، المركز الرابع برصيد 33 ميدالية أيضا (14 ذهبية و4 فضية و15 برونزية)، ومن ثم روسيا التي حصدت 6 ميداليات في اليوم العاشر من المنافسات (فضيتان، 4 ميداليات برونزية) في المركز الخامس برصيد 50 ميدالية (12 ذهبية و21 فضية و17 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الأحد 1 أغسطس 2021:

حصيلة ميداليات الدول العربية:

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1 - قطر: ميداليتان ذهبيتان

2- تونس: ذهبية وفضية

3- المغرب - ذهبية

4- الأردن: فضية

5- مصر: برونزيتين

6- الكويت: برونزية

المصدر: RT