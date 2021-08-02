لمن أهدى البقالي ذهبية أولمبياد طوكيو؟

أعرب العداء المغربي سفيان البقالي عن سعادته بمنحه أول ميدالية ذهبية لبلاده في أولمبياد "طوكيو 2020"، مشيرا إلى أنه يهدي هذه الميدالية للملك محمد السادس والشعب المغربي.

وتوج سفيان البقالي بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع في أولمبياد "طوكيو 2020" اليوم الاثنين، قاطعا مسافة السباق، بزمن قدره (08:08:90) دقيقة، تاركا الميدالية الفضية للإثيوبي غيرما، بينما ذهبت البرونزية إلى الكيني كيغن.

وقال العداء المغربي في تصريح لقناة "بي إن سبورت": "لا أعرف ما أقوله، إنه حلم يتحقق بعد سنوات من العمل الجاد رفقة أصدقائي في التدريب و مع مدربي الذي تربطني به علاقة قوية، إنه بمثابة أب بالنسبة لي".

وأضاف البقالي، قائلا: "أنا سعيد جدا بهذه الميدالية، أهديها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يسهر على تشجيع الرياضيين وكذلك للشعب المغربي الذي كان جد متشوق لهذه الذهبية".

وأقر البقالي بشعوره بضغوطات كبيرة قبل هذا السباق، بقوله: "لا يمكنكم تصور الضغط الذي كنت أشعر به، لقد حاولت التعامل معه بشكل جيد. في هذا السياق لا بد أن أهدي الميدالية لأبي وأمي، لقد جمعني حوار مع والدتي مساء أمس حاولت خلاله تحضيري نفسيا، أقول لها اليوم أنها تستحق بأن تفرح بابنها".

وعن طريقة إدارته للسباق الذي أنهاه بعيدا عن منافسيه، أوضح العداء المغربي، قائلا: "لم يكن سباقا سهلا، كنت على علم جيد بكافة منافسي خاصة الإثيوبيين. استطعت أن أفرض سيطرتي خلال اللفة الأخيرة ونجحت في تأمين المركز الأول قبل بلوغ البركة المائية حسب ما كنت متفقا عليه مع مدربي".

ومنح البقالي البالغ عمره 25 عاما، بذلك الميدالية الذهبية الأولى لبلده في طوكيو، والأولى في الألعاب الأولمبية منذ أولمبياد أثينا 2004.

كما أن هذه الميدالية هي الرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو، بعد ذهبية الرباع القطري فارس إبراهيم في منافسات رفع الأثقال، وذهبية مواطنه معتز عيسى برشم في الوثب العالي، وذهبية التونسي أحمد الحفناوي في السباحة.

المصدر: وكالات