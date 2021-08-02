الصين تعادل الرقم القياسي في رفع الأثقال

حصدت الصين ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال اليوم الاثنين ضمن أولمبياد طوكيو 2020، لتعادل الرقم القياسي للاتحاد السوفيتي في ألعاب 1976.

وأحرزت الصينية تان لي وينوين الميدالية الذهبية في وزن ما فوق 87 كيلوغراما، بعد أن حققت الرباعة البالغ من العمر 21 عاما 320 كيلوغراما في المجموع لتسجل رقما أولمبيا جديدا.

ورغم أن لي أخفقت في كسر رقمها العالمي بمجموع 335 كيلوغراما، في وقت سابق هذا العام لم تتمكن منافساتها من التفوق عليها وكانت آخر رباعة تقوم بثلاث محاولات متتالية.

وحصلت البريطانية إيميلي كامبل على الفضية بمجموع 283 كغم، فيما نالت الأمريكية سارة روبلز البرونزية بمجموع 282 كيلوغراما.

ونافست الرباعة النيوزيلندية لوريل هوبارد، أول رياضية متحولة جنسيا تشارك في الأولمبياد، في هذا الوزن لكنها خرجت سريعا بعد الفشل في ثلاث محاولات للخطف.

بينما فازت الصينية وانغ تشويو بالميدالية الذهبية في وزن 87 كيلوغراما بمجموع 270 كغم، بفارق 7 كيلوغرامات عن الإكوادورية تامارا سالازار الحاصلة على الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية كريسمري سانتانا من جمهورية الدومينيكان بمجموع 256 كيلوغراما.

ورفعت الصين رصيدها إلى 7 ميداليات ذهبية في مسابقة رفع الأثقال في هذه الدورة لتعادل بذلك الرقم القياسي للاتحاد السوفيتي في ألعاب 1976.

المصدر: رويترز