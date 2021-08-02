برشلونة ينهي اتفاقه مع ميسي

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن برشلونة توصل في الساعات الأخيرة إلى اتفاق نهائي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده خلال الصيف الحالي.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، وأصبح لاعبا حرا ويستطيع التوقيع مع أي ناد الآن مجانا.

وأشارت صحيفة "سبورت"، إلى أن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع ميسي بشأن التجديد حتى 2026.

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وأشارت مصادر قريبة من برشلونة إلى أن هناك بعض الأمور الهامشية كانت معلقة في اتفاق النادي مع ميسي، لكن تم حلها في الساعات الأخيرة.

وأكدت المصادر أن "البرغوث" وافق بالفعل على خفض راتبه في العقد الجديد بنسبة 50%.

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه لا ينقص الإعلان عن تجديد النجم الأرجنتيني بشكل رسمي سوى التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الرواتب في برشلونة.

وذكرت "سبورت" أن تجديد عقد ميسي سيصبح رسميا في الأيام القليلة المقبلة.

المصدر: وكالات