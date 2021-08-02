شاهد.. الجماهير الإسرائيلية تهاجم المغربي حكيمي ونجم منتخب الجزائر يدعمه

تعرض مدافع باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، لهجوم من الجماهير الإسرائيلية، التي تابعت من المدرجات مباراة سان جيرمان وليل، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وأطلقت الجماهير الإسرائيلية، صيحات وصافرات استهجان ضد حكيمي مع كل كرة يلمسها خلال المباراة التي استضافها ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب، وذلك بسبب دعم النجم المغربي للقضية الفلسطينية.

صافرات الاستهجان من الجماهير الإسرائيلية ضد أشرف حكيمي و السبب واضح هو ان اللاعب كان داعم للفلسطنيين ضد الاعتداءات من طرف الإسرائيليين



فورزاااااااا اشرف ❤️❤️❤️❤️❤️

pic.twitter.com/gZ6tk3iBi2 — عزوز (@9Azizm) August 1, 2021

تغريدة لأشرف حكيمي دعما لفلسطين أرعبتهم و أزعجتهم لهذه الدرجة!

عاشت فلسطين حرة و عاش الأسد أشرف حكيمي صامدا أمام قذارة مشجعي الإحتلال.

pic.twitter.com/W0hbxP5XXD — Hassan ⛥ 🇵🇸🇲🇦 (@Hassan_khalile) August 1, 2021

الجماهير تطلق صافرات الاستهجان كلما لمس لاعب الانتر السابق أشرف حكيمي الكرة!!



و السبب تغريدته على تويتر " فلسطين حرة" 😭🇵🇸 pic.twitter.com/GNBtHhRs5q — جنون الكالتشيو (@Azuri99) August 1, 2021

ولم ينتظر نجم منتخب الجزائر ونادي ميلان، إسماعيل بناصر، نهاية المباراة، ليظهر دعمه لحكيمي، حيث نشر عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، صورة لحكيمي، وأرفقها برموز تدل على مساندته وتضامنه مع المدافع الدولي المغربي.

وكان حكيمي، نشر في مايو الماضي عبر حسابه في موقع "تويتر"، تغريدة أظهر من خلالها دعمه لفلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن ليل توج بلقب السوبر الفرنسي على حساب سان جيرمان، بعد فوزه عليه بهدف دون رد.

المصدر: مواقع التواصل