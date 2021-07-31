سقوط مدو لدجوكوفيتش في أولمبياد "طوكيو 2020"

انسحب العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش من مسابقة التنس للزوجي المختلط، ضمن فعاليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية "طوكيو 2022".

وخسر دجوكوفيتش مع مواطنته نينا ستويانوفيتش أمام الثنائي الروسي المؤلف من يلينا فيسنينا وأصلان كاراتسيف بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-7) و(5-7) في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في الدور قبل النهائي.

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وكان من المفترض أن يخوض دجوكوفيتش وستويانوفيتش مباراة تحديد المركز الثالث ضد الثنائي الأسترالي المكون من اللاعبة أشلي بارتي واللاعب جون بيرس، اللذين توجا بالميدالية البرونزية تلقائيا.

وسيكون نهائي الزوجي المختلط روسيا خالصا، ويلتقي فيه الثنائي يلينا فيسنينا وأصلان كاراتسيف، مع الثنائي أنستاسيا بافليوتشينكوفا وأندريه روبليوف.

وكان تأهل بافليوتشينكوفا وروبليوف قد تأهلا إلى النهائي على حساب الثنائي الأسترالي المكون من آشلي بارتي وجون بيرز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

يذكر أن نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، قد خسر في المنافسة على الميدالية البرونزية في منافسات الفردي أيضا، إثر هزيمته أمام الإسباني بابلو كارينو بوستا، بمجموعة مقابل اثنتين، نتيجتها كالتالي: (4-6) و(7-6) و(3-6) في مباراة تحديد المركز الثالث، التي جمعتهما صباح اليوم السبت.

المصدر: وكالات