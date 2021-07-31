 
مباشر

ميدو ينتقد أداء مصر أمام البرازيل بكرة القدم

الرياضة

ميدو ينتقد أداء مصر أمام البرازيل بكرة القدم
Reuters /Molly Darlington
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qy9z

انتقد المدير الفني السابق لنادي الزمالك لكرة القدم أحمد حسام ميدو أداء المنتخب الأولمبي المصري بعد هزيمته أمام البرازيل (1-0) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو.

وأشار ميدو في "تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى الأداء السيء لمنتخب "الفراعنة" ووجود لاعبين بإمكانيات قليلة جدا، ووجه انتقادات لمدرب المنتخب شوقي غريب.

وكان المنتخب الأولمبي المصري قد صعد إلى الدور الثاني لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة لألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو،  لمواجهة نظيره البرازيلي، بعد أن احتل مركز الوصافة مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني المتصدر برصيد 5 نقاط، عقب التعادل مع منتخب "فوريا لا روخا" والهزيمة أمام الأرجنتين والفوز على أستراليا.

بينما تصدرت منتخب البرازيل، حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على ألمانيا والسعودية والتعادل مع كوت ديفوار على الترتيب.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا