ميدو ينتقد أداء مصر أمام البرازيل بكرة القدم

انتقد المدير الفني السابق لنادي الزمالك لكرة القدم أحمد حسام ميدو أداء المنتخب الأولمبي المصري بعد هزيمته أمام البرازيل (1-0) اليوم السبت، في الدور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو.

وأشار ميدو في "تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى الأداء السيء لمنتخب "الفراعنة" ووجود لاعبين بإمكانيات قليلة جدا، ووجه انتقادات لمدرب المنتخب شوقي غريب.

بصراحه احنا وحشين اوي وفي لاعيبة امكانيتها قليله جدا والكابتن شوقي وهو مغلوب كان عايز يخرج كده!! مش مشكله اطلع ١-٠ قدام البرازيل.. — Mido (@midoahm) July 31, 2021

عمار حمدي الارتداد بتاعه متأخر في الجول بصراحه احنا بنلعب ناقصين ٢ لاعيبه كريم العراقي وطاهر — Mido (@midoahm) July 31, 2021

لازم طاهر وكريم العراقي يتبدلوا وينزل ابراهيم عادل وامام عاشور وعمار حمدي يروح باك رايت — Mido (@midoahm) July 31, 2021

وكان المنتخب الأولمبي المصري قد صعد إلى الدور الثاني لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة لألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، لمواجهة نظيره البرازيلي، بعد أن احتل مركز الوصافة مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الإسباني المتصدر برصيد 5 نقاط، عقب التعادل مع منتخب "فوريا لا روخا" والهزيمة أمام الأرجنتين والفوز على أستراليا.

بينما تصدرت منتخب البرازيل، حامل ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على ألمانيا والسعودية والتعادل مع كوت ديفوار على الترتيب.

المصدر: وكالات