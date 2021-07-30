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محمد صلاح يدعم زميله السابق في منتخب "الفراعنة" بعد إجرائه عملية جراحية (صورة)

الرياضة

محمد صلاح يدعم زميله السابق في منتخب
Sputnik
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حرص محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي على دعم زميله صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا عقب إجرائه جراحة في وتر أخيل صباح اليوم الجمعة، وذلك باتصال بالفيديو للاطمئنان عليه.

ونشر صالح البالغ 27 عاما صورة من محادثة الفيديو مع صلاح عبر حسابه في "تويتر" وأرفقها بعبارة: "شكرا لك مو على الدعم المستمر".

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وتزامل جمعة مع صلاح في منتخب مصر للشباب 2011 الذي خاض كأس العالم في كولومبيا وخرج من دور الـ16 تحت قيادة المدير الفني ضياء السيد.

كما لعبا معا في أولمبياد لندن 2012 تحت قيادة المدير الفني هاني رمزي، حين ودع "الفراعنة" المنافسات من دور الـ16.

وتعرض جمعة للإصابة بقطع في وتر أخيل خلال مشاركته في ودية طلائع الجيش مؤخرا.

المصدر: twitter/SalehGomaa + وكالات

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