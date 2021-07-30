المغربي بن عطية ينتقل إلى الدوري التركي

أعلن نادي ⁧‫"فاتح كاراغومروك‬" التركي في بيان رسمي اليوم الجمعة تعاقده مع اللاعب المغربي مهدي بن عطية قائد "أسود الأطلس" السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع بن عطية البالغ 34 عاما مع نادي "⁧‫فاتح كاراغومروك"‬⁩ التركي عقدا لموسم واحد، قادما من قطر بعد انتهاء عقده مع نادي الدحيل.

وحقق بن عطية مع الدحيل لقب الدوري القطري مرتين، وكأس الأمير، كما شارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الدوحة، وتوج بها بايرن ميونخ.

إقرأ المزيد

ولعب بن عطية خلال مسيرته مع العديد من الأندية الأوروبية العريقة على غرار يوفنتوس وروما وبايرن ميونخ.

المصدر: twitter/karagumruk_sk