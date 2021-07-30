 
مباشر

المغربي بن عطية ينتقل إلى الدوري التركي

الرياضة

المغربي بن عطية ينتقل إلى الدوري التركي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qy2t

أعلن نادي ⁧‫"فاتح كاراغومروك‬" التركي في بيان رسمي اليوم الجمعة تعاقده مع اللاعب المغربي مهدي بن عطية قائد "أسود الأطلس" السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع بن عطية البالغ 34 عاما مع نادي "⁧‫فاتح كاراغومروك"‬⁩ التركي عقدا لموسم واحد، قادما من قطر بعد انتهاء عقده مع نادي الدحيل.

وحقق بن عطية مع الدحيل لقب الدوري القطري مرتين، وكأس الأمير، كما شارك في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الدوحة، وتوج بها بايرن ميونخ.

إقرأ المزيد
قائمة أغلى 10 لاعبين عرب في التاريخ بعد انتقال حكيمي إلى سان جيرمان
قائمة أغلى 10 لاعبين عرب في التاريخ بعد انتقال حكيمي إلى سان جيرمان

ولعب بن عطية خلال مسيرته مع العديد من الأندية الأوروبية العريقة على غرار يوفنتوس وروما وبايرن ميونخ.

المصدر: twitter/karagumruk_sk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا