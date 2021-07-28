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تعرف على موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو

الرياضة

تعرف على موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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ضرب المنتخب المصري موعدا ناريا مع نظيره البرازيلي حامل اللقب في الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وستنطلق المباراة المرتقبة بين منتخب "الفراعنة" ومنتخب "السامبا" يوم السبت المقبل (31 يوليو الجاري) في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 13:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب مدينة سايتاما.

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وتأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية بعد فوزه الثمين على نظيره الأسترالي اليوم الأربعاء بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، ليواجه المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة الرابعة في الدور المقبل.

ورفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على الأرجنتين التي ودعت البطولة بعد تعادلها 1-1 مع إسبانيا التي تصدرت المجموعة (5 نقاط) وتواجه ساحل العاج وصيف المجموعة الرابعة في ربع النهائي.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في مباراته الأولى مع إسبانيا سلبيا، وخسر مباراته الثانية أمام الأرجنتين بهدف دون مقابل.

المصدر: RT

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