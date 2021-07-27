أولمبياد طوكيو.. استبدال بطلة الجمباز الأمريكية بايلز في مسابقة الفرق

أعلن الاتحاد الأمريكي للجمباز اليوم الثلاثاء استبدال أسطورة الجمباز الأمريكي سيمون بايلز، خلال نهائي منافسات مسابقة الفرق في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، بسبب "مشكلة طبية".

وقدمت صاحبة أربع ذهبيات في أولمبياد ريو 2016 حركة افتتاحية باهتة على حصان القفز، ثم غادرت أرضية المسابقة لفترة وجيزة، قبل أن تعود للانضمام إلى زملائها في الفريق.

It has been confirmed that #SimoneBiles has withdrawn from tonight's women's #ArtisticGymnastics team final.



Follow our live blog for more updates 👇https://t.co/P8skmoW32i — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021

إقرأ المزيد

وتم استبدال بايلز في المنافسات الثلاث الختامية على العارضتين مختلفتي الارتفاع، عارضة التوازن والحركات الأرضية.

وأكد الاتحاد الدولي للجمباز أن "بايلز، بعد مشاركتها في جولة واحدة، ستجلس لبقية منافسات نهائي السيدات خارجا".

وقال الاتحاد لوكالة فرانس برس إن بايلز "انسحبت من المسابقة الكاملة بسبب مشكلة طبية، وسيتم تقييم وضعها يوميا من أجل الموافقة الطبية على المنافسات المقبلة".

وتتجه الأنظار نحو بايلز، إذ تبحث ابنة الـ24 عن رفع عدد ميدالياتها الذهبية إلى تسع ميداليات.

المصدر: أ ف ب