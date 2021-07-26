أولمبياد طوكيو.. الفلبينية دياز تمنح بلادها أول ذهبية في تاريخها

منحت الرباعة الفلبينية، هيديلين دياز، بلادها أول ذهبية في تاريخها في الألعاب الأولمبية، بعد تتويجها في وزن 55 كلغ، اليوم الاثنين، ضمن دورة طوكيو الصيفية المقامة حتى 8 أغسطس المقبل.

ورفعت دياز، البالغة 30 عاما، 224 كلغ (97 خطفا و127 نترا) محققة رقما أولمبيا، أمام الصينية كيويون لياو (223 كلغ) والكازاخية زولفيا شينشانلو (213).

Hidilyn Diaz🇵🇭 has won #gold in #Weightlifting - Women's 55kg



She becomes the first #Olympics gold medal winner to represent the Philippines and now owns two Olympic Records!#UnitedByEmotion | #StrongerTogether — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 26, 2021

إقرأ المزيد

وسبق لدياز أن حجزت لنفسها مكانا في التاريخ الرياضي لبلدها، على غرار أيقونة الملاكمة، ماني باكياو، بصفتها المرأة الوحيدة من الأرخبيل المترامي الأطراف التي تفوز بميدالية أولمبية، حينما حققت المفاجأة بفضية قبل خمس سنوات وأنهت جفاف الميداليات للفلبين الذي استمر 20 عاما.

وأمضت دياز العام ونصف العام الماضي تتدرب في ماليزيا بسبب قيود كوفيد-19 الصحية، لذلك كانت متفانية في السعي إلى ذهبية غير مسبوقة في مشاركتها الأولمبية الرابعة، وربما الأخيرة لها.

المصدر: أ ف ب