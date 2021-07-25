مدرب منتخب مصر يحدد سبب خسارة "الفراعنة" أمام الأرجنتين في طوكيو

أرجع مدرب منتخب مصر لكرة القدم، شوقي غريب، سبب خسارة "الفراعنة" أمام الأرجنتين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو، إلى إهدار لاعبيه الفرص السهلة.

وتعقدت وضعية منتخب مصر في المجموعة الثالثة بعد الخسارة أمام الأرجنتين، اليوم الأحد، بهدف دون رد، حيث يتذيل منتخب "الفراعنة" الترتيب بنقطة واحدة تحصل عليها بعد تعادله في الجولة الأولى مع إسبانيا بدون أهداف، بينما رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ثلاث نقاط في وصافة المجموعة مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة إسبانيا (صاحبة المركز الثالث بنقطة واحدة)، وأستراليا (المتصدرة بثلاث نقاط) التي ستقام في وقت لاحق اليوم الأحد.

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وقال غريب في تصريحات صحفية بعد مباراة الأرجنتين: "قدمنا شوطا أولا جيدا، وأضعنا فرصا سهلة، وفي كرة القدم من يضيع فإنه يستقبل في النهاية، وهذا ما حدث في الشوط الثاني".

ورفض المدرب المصري، التحجج بغياب المهاجم الأساسي مصطفى محمد عن منتخب مصر الأولمبي قائلا، إن المنتخب المصري يمتلك العديد من المهاجمين المميزين مثل طاهر محمد طاهر، وأحمد ياسر ريان، ورمضان صبحي.

ولم يفقد مدرب مصر أمله في الصعود إلى ربع النهائي، مشيرا إلى أن فريقه سيلعب من أجل الفوز في الجولة الثالثة الأخيرة أمام أستراليا، من أجل محاولة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

المصدر: وكالات