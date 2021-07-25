الكأس الذهبية.. الضيفة قطر تبلغ نصف النهائي (فيديو)

واصلت قطر، المشاركة ببطاقة دعوة، نتائجها الجيدة في الكأس الذهبية لمنطقة "كونكاكاف" في كرة القدم، بتأهلها إلى الدور نصف النهائي، إثر فوزها على السلفادور 3-2، اليوم الأحد.

وحسم المنتخب القطري، الذي يشارك في الكأس الذهبية في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد "الكونكاكاف" (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، المباراة بنتيجة 3-2.

وسجل ثلاثية العنابي القطري، المعز علي (هدفين) في الدقيقتين 2 و55، وعبد العزيز حاتم، في الدقيقة 8، بينما تكفل خواكين ريفاس، بتسجل ثنائية لسلفادور، في الدقيقتين 63، و66.

🎥 Highlights: 🇶🇦 Qatar books their ticket to the #GoldCup21 semifinals with a 3-2 victory over 🇸🇻 El Salvador in Arizona. #ThisIsOurspic.twitter.com/4rePfib2GB — Gold Cup (@GoldCup) July 25, 2021

وتلتقي قطر في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الولايات المتحدة وجامايكا المقررة غدا الاثنين.

المصدر: RT