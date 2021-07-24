مدرب الأهلي يعلن ضم لاعب من جنوب إفريقيا

أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، عقد صفقة جديدة للنادي، خلال الميركاتو الصيفي، من دون الكشف عن اسمه.

وقال موسيماني في حوار مع راديو جنوب إفريقيا: "الأهلي سيضم لاعبا من جنوب إفريقيا وليس من صن داونز لأن هذا يجعلني أتعرض للانتقاد دائما".

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وكشف مدرب الأهلي عن غياب 6 لاعبين عن تشكيلة الفريق في الوقت الذي ينافس فيه "المارد الأحمر" بقوة على لقب بطل الدوري الدوري المصري الممتاز، قائلا: "كان لابد من دعم لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالأسماء التي أخذت من الأهلي للمشاركة في الأولمبياد".

والتحق عدد من لاعبي الأهلي بصفوف المنتخب المصري الأولمبي المشارك في مسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حاليا، وهم، محمد الشناوي، وطاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق، وأحمد رمضان بيكهام، وصلاح محسن، وناصر ماهر، وتعادل منتخب "الفراعنة" الأولمبي مع نظيره الإسباني من دون أهداف.

المصدر: وكالات