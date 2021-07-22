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الأهلي يقع في مصيدة البنك (فيديو)

الرياضة

الأهلي يقع في مصيدة البنك (فيديو)
twitter/alahly
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سقط نادي الأهلي في فخ التعادل أمام ضيفه نادي البنك الأهلي (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، والمؤجل من الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع الأهلاوي محمد مجدي أفشة "المارد الأحمر" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 48، ورد كريم بامبو بهدف التعادل للبنك في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جرت على استاد السلام في القاهرة.

واكتفى الأهلي بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 52 نقطة من 24 مباراة، ويحتل المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن الزمالك الذي خاض 27 مباراة.

في المقابل، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 26 نقطة ولديه مباراة مؤجلة ضد نادي بيراميدز، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات 

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