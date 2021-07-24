كراسنيكي تمنح كوسوفو ذهبية الجودو في "طوكيو 2020"

دخلت لاعبة الجودو ديستريا كراسنيكي تاريخ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، بفوزها بالميدالية الأولى لبلادها كوسوفو بتتويجها بذهبية وزن ما دون 48 كلغ.

وجاء تتويج ديستريا كراسنيكي (25 عاما) على حساب صاحبة الأرض اليابانية فونا توناكي، بعد فوزها عليها في النزال النهائي الذي جمعهما اليوم السبت.

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بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الأوكرانية داريا بيلوديد التي تغلبت بدورها على الإسرائيلية شيرا ريشوني.

وذهبت الميدالية البرونزية الأخرى إلى اللاعبة أورانتسيتسيغ مونخبات من منغوليا، بفوزها على البرتغالية كاتارينا كوشتا.

المصدر: RT