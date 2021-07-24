 
مباشر

كراسنيكي تمنح كوسوفو ذهبية الجودو في "طوكيو 2020"

الرياضة

كراسنيكي تمنح كوسوفو ذهبية الجودو في
Reuters /Sergio Perez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qwhg

دخلت لاعبة الجودو ديستريا كراسنيكي تاريخ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، بفوزها بالميدالية الأولى لبلادها كوسوفو بتتويجها بذهبية وزن ما دون 48 كلغ.

وجاء تتويج ديستريا كراسنيكي (25 عاما) على حساب صاحبة الأرض اليابانية فونا توناكي، بعد فوزها عليها في النزال النهائي الذي جمعهما اليوم السبت.

إقرأ المزيد
سيلادي يهدي أول ذهبية لهنغاريا في أولمبياد
سيلادي يهدي أول ذهبية لهنغاريا في أولمبياد "طوكيو 2020"
إقرأ المزيد
فريدة عثمان والقماش يخيبان الآمال في أولمبياد طوكيو
فريدة عثمان والقماش يخيبان الآمال في أولمبياد طوكيو

بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الأوكرانية داريا بيلوديد التي تغلبت بدورها على الإسرائيلية شيرا ريشوني.

وذهبت الميدالية البرونزية الأخرى إلى اللاعبة أورانتسيتسيغ مونخبات من منغوليا، بفوزها على البرتغالية كاتارينا كوشتا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا