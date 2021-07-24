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سيلادي يهدي أول ذهبية لهنغاريا في أولمبياد "طوكيو 2020"

الرياضة

سيلادي يهدي أول ذهبية لهنغاريا في أولمبياد
Reuters /Maxim Shemetov
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أحرز الهنغاري سيلادي آرون الميدالية الذهبية في مسابقة سلاح السيف للرجال ضمن منافسات المبارزة، وذلك في إطار دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونجح آرون في الفوز على الإيطالي ساميلي لويجي بنتيجة (15-7) في النزال النهائي الذي جمعهما اليوم السبت، ليهدي الميدالية الذهبية الأولى لبلاده في هذه الألعاب.

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بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الكوري الجنوب كيم جوانجهوان، الذي تغلب بدوره على منافسه الجورجي ساندرو بازادزي بنتيجة (15-11) نقطة.

المصدر: RT

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