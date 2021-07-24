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حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد "طوكيو 2020" بينها عربية

الرياضة

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد
Reuters /Ann Wang
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جرت المنافسة اليوم السبت على 11 طقما من الميداليات، وذلك ضمن منافسات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، ذهبت ميدالية منها إلى تونس.

وتصدرت الصين الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، التي تستضيفها العاصمة اليابانية خلال الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 من أغسطس 2021، برصيد ثلاث ميداليات ذهبية، إضافة إلى ميدالية برونزية.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

وجاءت إيطاليا في المركز الثاني برصيد ميداليتين ذهبية وفضية.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

كما حصدت اليابان على ميداليتين أيضا، واحدة ذهبية وأخرى فضية.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

بينما حصدت كوريا الجنوبية ثلاث ميداليات، واحدة منها ذهبية إضافة إلى برونزيتين.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

وأحرز الإكوادوري ريتشارد كاراباز ذهبية منافسات الدراجات على الطرق، بعد أن عبر خط النهاية في حلبة فوجي للسيارات أولا، تاركا الميدالية الفضية للبلجيكي فوت فان آرت، بينما نال السلوفيني تادي بوجاتشر بطل سباق فرنسا، الميدالية البرونزية.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

وأهدى الهنغاري سيلادي آرون الميدالية الأولى لبلاده في أولمبياد "طوكيو 2020"، بإحرازه ذهبية مسابقة سلاح السيف للرجال ضمن منافسات المبارزة.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

كما منح الإيراني، جواد فروغي، الميدالية الأولى لبلاده في هذه الألعاب، بفوزه بذهبية مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

وأهدت لاعبة الجودو ديستريا كراسنيكي الميدالية الذهبية لكوسوفو، بفوزها في النزال النهائي لفئة وزن ما دون 48 كلغ، على اليابانية فونا توناكي، صاحبة الميدالية الفضية.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

ونالت التايلاندية بانيباك ونجباتاناكيت الميدالية الذهبية في مسابقة التايكوندو لوزن 49 كلغ، بعد فوزها على منافستها الإسبانية الشابة أدريانا سيريزو إيغليسياس (17 عاما) بنتيجة (11-10) نقطة.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

بينما أهدى التونسي محمد خليل الجندوبي، الميدالية الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو، بفوزه بفضية التايكواندو في فئة وزن ما دون 58 كيلوغراما، بعد خسارته اليوم السبت، أمام الإيطالي فيتو دياكلا، بنتيجة 12-16، في النزال النهائي.

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم السبت 24 يوليو 2021: 

حصيلة ميداليات اليوم الأول لأولمبياد
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الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد "طوكيو 2020" تذهب إلى دولة آسيوية
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المصدر: وكالات 

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