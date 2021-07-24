فريدة عثمان والقماش يخيبان الآمال في أولمبياد طوكيو

خرجت السباحة المصرية فريدة عثمان، من منافسات سباق 100 متر فراشة، التي جرت اليوم السبت، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.

واحتلت فريدة عثمان المركز العشرين في الترتيب العام، في الدور نصف النهائي، بزمن قدره (58.69) ثانية.

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وستشارك فريدة عثمان يوم الأربعاء المقبل، في سباق 100 متر سباحة حرة.

كما خرج، السباح المصري مروان القماش من منافسات سباق 400 متر سباحة حرة، بعدما حل في المركز 14 بالترتيب العام.

وقطع القماش مسافة السباق بزمن قدره 3 دقائق و46 ثانية و94 جزء من الثانية، وأخفق في التأهل للمرحلة النهائية من السباق.

وسيخوض مروان القماش منافسات سباق 800 متر سباحة حرة يوم الثلاثاء المقبل، في أولمبياد 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

المصدر: وكالات