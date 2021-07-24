"طوكيو 2020".. تايلاند تخطف ذهبية في التايكوندو

أهدت التايلاندية بانيباك ونجباتاناكيت الميدالية الذهبية الأولى لبلادها في النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تقام من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، في طوكيو.

وتوجت نجباتاناكيت بذهبية مسابقة التايكوندو لوزن 49 كلغ، بعد فوزها على منافستها الإسبانية الشابة أدريانا سيريزو إيغليسياس (17 عاما) بنتيجة (11-10) نقطة، في النزال النهائي الذي جمعهما اليوم السبت.

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بينما فازت كل من الصربية تيانا بوغدانوفيتش، والإسرائيلية أبيشاج سيمبرغ بالميدالية البرونزية.

يذكر أن بانيباك نجباتاناكيت (23 عاما)، كانت قد فازت بميدالية برونزية في أولمبياد "ريو 2016" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

المصدر: وكالات