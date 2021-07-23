على غرار رونالدو وجورجينا.. ميسي ينشر صورة رومانسية مع زوجته

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متابعيه بعدة صور من حياته الشخصية في أثناء قضائه عطلته الصيفية، ومواصلة احتفاله بفوزه بلقب بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم.

ونشر ميسي عبر صفحته الشخصية، على موقع "تويتر" صورة رومانسية تجمعه مع زوجته أنتونيلا روكوزو، مع وضع إيموشن لقلب أحمر، وأخرى يعانق فيها كأس "كوبا أمريكا".

ولا يزال ميسي يعيش نشوة التتويج بلقب بطل كوبا أمريكا أيضا، لأول مرة في تاريخه مع منتخب "التانغو"، وذلك بعد خسارته في أربع مباريات نهائية في البطولتين الكبريين (كوبا أمريكا وكأس العالم)، بنشر صورة له مع كأس البطولة.

كما نشر "البرغوث" صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام صورة لعائلته والمقربين منه، معلقا عليها، قائلا: "عائلة مثالية".

وأعادت أنتونيلا روكوزو نشر صورتها مع ميسي، عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام" أيضا، مع وضع إيموشن لقلب.

وجاء ذلك غداة نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، عبر صفحاته، على منصات التواصل الاجتماعي، معلقا عليها، بعبارة: "ملكتي الجميلة" مع وضع إيموشن لقلب.

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وأعادت جورجينا نشر الصورة ذاتها، عبر صفحتها على موقع "إنستغرام"، معلقة عليها بعبارة: "الكون يستمع دائما"، مع وضع إيموشن لقلب، مشيرة إلى أنها التقطت في جزيرة مايوركا الإسبانية.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، هو أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 300 مليون شخص، حيث بات عدد متابعيه الآن أكثر من 316 مليونا.

في المقابل، يبلغ عدد متابعي صفحة ميسي على موقع "إنستغرام" نحو 235 مليون شخص.

أما أنتونيلا روكوزو فيتابع صفحتها على موقع "إنستغرام" 15.3 مليون شخص، وهو يشكل أكثر بقليل من نصف عدد متابعي حساب جورجينا، حيث يتابعها على موقع "إنستغرام" 26.3 مليون شخص.

المصدر: "instagram/cristiano/leomessi"