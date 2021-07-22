رونالدو يتغنى بصديقته جورجينا بصورة رومانسية

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، بصورة خلال قضائه عطلته الصيفية، قبل العودة إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي.

ونشر رونالدو صورة مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، عبر صفحاته، معلقا عليها، بعبارة: "ملكتي الجميلة" مع وضع إيموشن لقلب.

وأعادت جورجينا نشر الصورة، معلقة عليها بعبارة: "الكون يستمع دائما"، مشيرة إلى أنها التقطت في جزيرة مايوركا الإسبانية.

إقرأ المزيد

يذكر أن كريستيانو رونالدو، هو أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 300 مليون شخص، حيث بات عدد متابعيه الآن أكثر من 316 مليونا.

بينما يتابع حساب جورجينا على موقع "إنستغرام" أكثر من 26 مليون شخص.

ومن المنتظر أن يلتحق كريستيانو رونالدو بتدريبات فريقه يوفنتوس، فقد ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أنه من المتوقع عودة الدون رونالدو إلى تدريبات فريقه يوم الثلاثاء المقبل، مضيفة أن النجم البرتغالي سيحضر إلى مقر تدريبات الفريق الإيطالي يوم الاثنين، ليخضع لفحوصات طبية قبل الانضمام إلى التدريبات بعدها بـ24 ساعة.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن مشاركة رونالدو في المباراة الودية أمام مونزا، والمقرر لها يوم 31 يوليو الجاري، التي سيتم إقامتها من أجل إحياء كأس لويجي برلوسكوني.

وشارك كريستيانو رونالدو (36 عاما) مع منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت في 11 دولة، وتوج هدافا للبطولة برصيد 5 أهداف بالرغم من خروجه المبكر مع منتخب بلاده من دور الـ16 على يد بلجيكا.

وحقق رونالدو "صاروخ ماديرا" عدة أرقام قياسية مميزة، أبرزها وصوله إلى هدفه رقم 14 في نهائيات بطولة أمم أوروبا، لينتزع لقب الهداف التاريخي للبطولة من أسطورة الكرة الفرنسية، ميشيل بلاتيني، الذي سجل 9 أهداف في نهائيات البطولة القارية، إضافة وصوله إلى هدفه رقم 109 بقميص منتخب البرتغال، معادلا الرقم القياسي للمهاجم الإيراني المعتزل، علي دائي، الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات.

المصدر: وكالات