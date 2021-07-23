ميسي يؤازر الأرجنتين.. قبل مواجهة مصر

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج مؤخرا بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم مع منتخب "التانغو" رسالة دعم لبعثة بلاده المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

ونشر ميسي 3 صور من دخول البعثة الأرجنتينية إلى ملعب "طوكيو الأولمبي" الذي أُقيم فيه حفل الافتتاح، عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام"، وعلق عليها بعبارة: "هيا يا أرجنتين".

وجاءت رسالة ميسي قبل مواجهة منتخب بلاده الأولمبي لكرة القدم، ضد نظيره المصري، يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

واستهل منتخب الأرجنتين مشواره في مسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بهزيمة مؤثرة أمام نظيره الأسترالي (0-2) يوم الخميس الماضي، على ملعب "سابورو دوم" في مدينة سابورو اليابانية.

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في المقابل، بدأ المنتخب المصري غمار الدورة بتعادل ثمين أمام نظيره الإسباني من دون أهداف.

ويتصدر منتخب أستراليا قائمة المجموعة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق نقطتين على منتخبي إسبانيا ومصر، ومن ثم الأرجنتين من دون نقاط.

يذكر أنه سبق لميسي (34 عاما) أن توج مع منتخب بلاده بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008"، كما توج منتخب "التانغو" الأرجنتيني بذهبية أولمبياد "أثنيا 2004"، وفضيتي دورتي (1928، 1996) في تاريخ مشاركاته في الألعاب الصيفية.

في المقابل، يطمح منتخب مصر لتخطي إنجازه الأكبر في الدورات الأولمبية، والمتمثل في حصده المركز الرابع في أولمبياد "أمستردام 1928" وفي أولمبياد "طوكيو 1964".

المصدر: وكالات