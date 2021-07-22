رسميا.. عبد الرحمن ويس يعلن انضمامه لمنتخب سوريا (فيديو)

أعلن اللاعب ذو الأصول السورية، الذي يحمل الجنسية اليونانية، عبد الرحمن ويس، اليوم الخميس، أنه قرر الانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني السوري لكرة القدم.

وقال ويس، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن ويدافع حاليا عن ألوان نادي "أوفي كريت" اليوناني، في فيديو نشره الاتحاد السوري لكرة القدم على صفحته في "فيسبوك"، إنه سعيد بالإعلان عن اختياره تمثيل منتخب "نسور قاسيون".

وكان المدرب السابق للمنتخب السوري، التونسي نبيل معلول، وافق على مشاركة ويس مع "نسور قاسيون" بشرط التأكد من قانونية انضمامه، وقام اتحاد الكرة السوري بمراسلة الـ"فيفا" بهذا الشأن، ليأتي الرد بالتأكيد على قانونية التحاق ويس بالمنتخب السوري، بشرط استكمال الأوراق القانونية والحصول على موافقة اللاعب.

يذكر أن منتخب سوريا يستعد لخوض التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022"، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات إيران، والعراق، ولبنان، وكوريا الجنوبية، والإمارات.

المصدر: حساب الاتحاد السوري على "فيسبوك"