الأولمبي المصري يفرض التعادل على نظيره الإسباني في أولمبياد طوكيو

فرض المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، التعادل السلبي على نظيره الإسباني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو.

وفشل "الماتادور" الإسباني في اقتحام الحصون الدفاعية المصرية على مدار 90 دقيقة، وتألق أبناء المدرب شوقي غريب في إبعاد المحاولات الإسبانية.

وتحصل كل منتخب بعد هذا التعادل على نقطة واحدة.

وتلعب في وقت لاحق في المجموعة عينها (الثالثة) أستراليا مع الأرجنتين.

وسيتأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي، في حال احتلاله أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الثالثة.

المصدر: RT