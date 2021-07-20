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كونور ماكغريغور "المهزوم" يتباهى بشراء يخت باهظ الثمن

الرياضة

كونور ماكغريغور
Reuters Gary A. Vasquez
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ضمد المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور جراحه بعد هزيمته أمام الأمريكي داستن بوارييه يوم الأحد الماضي، ضمن بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة بتسلمه يخته بقيمة 3.5 مليون دولار.

وكتب كونور ماكغريغور عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام": "يخت لامبورغيني الخاص بي جاهز".

ويعتبر المقاتل الإيرلندي، الموجود حاليا في إيطاليا، أن اليخت الذي اشتراه من شركة "Lamborghini" الإيطالية، هو أفضل شيء اشتراه في حياته.

وتباهى كونور بنفسه، قائلا: "من الواضح أن الإمكانيات المالية تسمح لي بالحصول على الأفضل. أنا فقط أعتني بنفسي وفريقي. أستطيع أن أفعل ما أريد على هذا الكوكب".

وأضاف: "انتظر بفارغ الصبر فرصة ركوب اليخت واختباره من حيث القوة".

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يذكر أن كونور ماكغريغور أصيب بكسر في الساق اليسرى، في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى لنزاله "الثأري" الثالث، أمام داستن بوارييه، الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، ضمن بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ولم يتمكن الوقوف على إثر الإصابة، ليعلن الحكم هزيمة الإيرلندي بالضربة الفنية القاضية.

وحصل كونور ماكغريغور على حوالي 15 مليون يورو بعد ذلك النزال.

المصدر: وكالات 

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