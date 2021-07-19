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شاهد.. حبيب نورمحمدوف يتنقل بواسطة مترو الأنفاق بعد الاعتزال

الرياضة

شاهد.. حبيب نورمحمدوف يتنقل بواسطة مترو الأنفاق بعد الاعتزال
instagram/rizvan_magomedov
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كشف الروسي ريزوان نورمحمدوف، وكيل أعمال البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، صورة له وهو في مترو الأنفاق.

ونشر ريزوان نورمحمدوف صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، في خاصية "ستوري"، له مع حبيب معلقا عليها: "لقد نال التعب منا"، وصورة أخرى للمقاتل المعتزل وهو يقف في عربة قطار في متر الأنفاق، وعلق عليها ربما على سبيل الدعابة بعبارة: "عندما اعتزل".

شاهد.. حبيب نورمحمدوف يتنقل بواسطة مترو الأنفاق بعد الاعتزال
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يذكر أن حبيب نورمحمدوف (32 عاما)، أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق 29 انتصارا من دون أن يتعرض لأي هزيمة أيضا.

المصدر: وكالات 

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