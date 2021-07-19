الجزائر.. لاعب كرة قدم ضمن شبكة دولية لتهريب الكوكايين

أوقفت الشرطة الجزائرية، اللاعب السابق لمولودية وهران الصديق براجة بسبب حيازته للمخدرات، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت.

ونقل موقع "البلاد" الجزائري، أن الشرطة فككت شبكة خطيرة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات متكونة من سبعة أفراد، وبعد تحريات معمقة تم حجز كمية كبيرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) وزنها حوالي 7 كلغ.

كما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 18 كلغ كانت على متن سيارة نفعية ودراجة نارية.

المصدر: "البلاد"