ليفربول قد يبيع قائده لتجنب تكرار سيناريو فينالدوم

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، منفتح أمام صفقة بيع قائده، جوردان هندرسون، هذا الصيف، في ظل صعوبة التوصل لاتفاق حول تجديد عقده مع "الريدز".

وأفادت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن ليفربول دخل في محادثات مع هندرسون (31 عاما) خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل تمديد عقده، والذي ينتهي في صيف 2023.

وأضافت أن المفاوضات بين الطرفين دخلت مرحلة معقدة، ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

وتابعت الصحيفة أن ليفربول يريد تجنب سيناريو الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب الفريق، الذي رحل مجانا هذا الصيف بعد نهاية عقده، لينضم كلاعب حر إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت "ذا أتلتيك" إلى أن ليفربول منفتح أمام صفقة بيع هندرسون خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرة إلى وجود اهتمام قوي من باريس سان جيرمان للتعاقد معه، كما أن أتلتيكو مدريد الإسباني يراقب موقف اللاعب.

المصدر: وكالات