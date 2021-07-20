صلاح "يغرد" بمناسبة عيد الأضحى

هنأ ثلاثي الدولي المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

ونشر محمد صلاح "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على وقع "تويتر"، جاء فيها: "كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد ".

كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد — Mohamed Salah (@MoSalah) July 19, 2021

ويشارك محمد صلاح (29 عاما) مع زملائه في فريق ليفربول، حاليا في المعسكر التدريبي "للريدز" بمدينة سالزبورج النمساوية، وذلك استعدادا لخوض غمار الموسم الجديد (2021-2022) للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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المصدر: RT