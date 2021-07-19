أرسنال يتعاقد مع لاعب منافس للمصري النني

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين ضم لاعب خط وسط فريق أندرلخت والمنتخب البلجيكي ألبرت سامبي لوكونجا، إلى صفوفه بعقد طويل الأمد.

وقال نادي أرسنال في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت "نعلن عن انضمام سامبي لوكونجا إلى صفوف فريقنا بدءا من الموسم الجديد".

Welcome to north London, Albert! 👋 — Arsenal (@Arsenal) July 19, 2021

وكشف النادي اللندني أن ألبيرت سامبي لوكونجا سينضم إلى صفوف الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يكمل فترة العزل الطبي الاحترازية للوافدين إلى بريطانيا.

ولم يذكر أرسنال القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها كلفت مبدئيا 15 مليون جنيه استرليني ( أكثر من 20 مليون دولار).

ومن المقرر أن يرتدي لوكونجا، البالغ من العمر 21 عاما، القميص رقم 23.

ويلعب لوكونجا في مركز خط الوسط المدافع "الارتكاز" وبالتالي سيكون منافسا جديدا للاعب المصري محمد النني، الذي يلعب في ذات المركز، علما بأن أرسنال يضم في هذا المركز أيضا، الغاني توماس بارتي، والسويسري غرانيت تشاكا، والأوروغوياني لوكاس توريرا، والإنجليزي جو ويلوك.

وقال الإسباني ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال لموقع النادي اللندني على الإنترنت: "ألبرت لاعب ذكي للغاية وأظهر نضجا كبيرا في أدائه خلال مراحل تطوره. لقد تدرب جيدا بقيادة فينسن كومباني وفريقه أندرلخت".

وأضاف: "أعرف فينسن جيدا وتحدث بشكل جيد للغاية عن ألبرت والتأثير الإيجابي الذي تركه في أندرلخت خلال المواسم الأخيرة. نثق في أن ألبرت جاهز للمرحلة التالية من تطوره ونتطلع للترحيب به كعضو جديد في تشكيلتنا".

وانضم كولونجا إلى أكاديمية أندرلخت عام 2014 حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما، ووقع على أول عقد احترافي مع النادي في 2017.

وشارك في التشكيلة الأساسية لأندرلخت بقيادة المدرب فينسن كومباني الموسم الماضي، وخاض 37 مباراة في كافة المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

وخاض لوكونجا سبع مباريات مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاما، واستدعاه الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب "الشياطين الحمر" في مارس الماضي، لكنه كان بديلا من دون أن يشارك.

وأصبح لوكونجا ثاني صفقات أرسنال في الصيف الحالي، بعد مدافع بنفيكا البرتغالي الشاب نونو تافاريس الذي انضم للنادي اللندني الشهر الحالي.

المصدر: "رويترز"