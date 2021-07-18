مصر.. الأهلي يعلن انتهاء خلافه مع الزمالك

أعلن نادي الأهلي المصري في بيان رسمي اليوم الأحد، انتهاء أزمة مواقع التواصل الاجتماعي التي نشبت خلال الساعات الماضية مع غريمه الزمالك.

وجاء في بيان الأهلي: "تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الاتصالات الإيجابية التي جاءت جميعها رافضة لكل التصرفات، التي تصدر من هنا أو هناك، لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية".

🔴|اتصالات ثلاثية تجمع وزير الرياضة ورئيسي الأهلي والزمالك تؤكد على العلاقات الوطيدة بين القطبين🦅🤝 pic.twitter.com/SQEmu6UKTU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2021

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وأضاف البيان: "قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته، بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا.. وأكد حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية".

وواصل: "عبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية، خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية".

وأردف: "وثمن رئيس الأهلي تهنئة الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره، بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين، ولا سيما أنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة، بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة".

وأضاف الأهلي: "من جانبه أكد الكابتن حسين لبيب تقديره للاتصالات، التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب، لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك، وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الإفريقية، وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين".

وتابع: "أشار الكابتن حسين لبيب إلى أن كل إنجاز يحققه أي ناد مصري، يصب في مصلحة الرياضة المصرية، وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية، بل ويتطلع للمزيد من التعاون والتقارب، بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية".

وكان تعليق لأحد حسابات قناة الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تسبب في أزمة، حيث قال ردا على تهنئة الزمالك للفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا: "ننتظركم في البطولة القادمة من أجل إعادة لقاء العام الماضي".

بعث نادي الزمالك بتهنئة مثل بقية أندية العالم التي أرسلت تبارك للنادي الأهلي فوزه الأفريقي الجديد ولكن شخص ما بموقع قناة النادي الأهلي رد على خطاب الزمالك فقط بتعليق موجه للقلعة البيضاء قال فيه: ننتظركم في البطولة القادمة من أجل إعادة لقاء العام الماضي وهو ما اعتبره الزمالك إهانة pic.twitter.com/JY4490IJS7 — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) July 18, 2021

وردا على تصرف حساب قناة الأهلي، قرر الزمالك سحب التهنئة، منددا بما حدث من "سخرية وتعليق غير لائق، بجانب الهجوم على شيكابالا من بعض الجماهير"، على حد قوله.

مما دفع قناة الأهلي المصري للاعتذار من لجنة إدارة نادي الزمالك على ما بدر من إدارة مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة احترامها للقلعة البيضاء ورموزها، وأكدت أن "الحدث فردي وتم إيقاف المتسبب تمهيدا لفصله".

اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعلن سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي pic.twitter.com/pIHjewDtot — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 18, 2021

وكان الأهلي قد هزم الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي النسخة قبل الماضية من دوري أبطال إفريقيا، ثم حافظ على لقبه بالانتصار على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة أمس السبت متوجا بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه (رقم قياسي).

المصدر: ZSCOfficial/AlAhly/twitter