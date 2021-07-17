الأهلي المصري يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

توج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذي أنهاه الفريق الجنوب إفريقي بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه هابي ماشياني للطرد المباشر عقب تدخله العنيف على المصري أكرم توفيق في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ودخل الأهلي المصري الشوط الثاني بقوة واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله لثلاثة أهداف عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمر السولية في الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.

#CAFCL



63' 🇪🇬 @AlAhly [2]-0 🇿🇦 Kaizer Chiefs

⚽️ Afsha 🇪🇬



IT'S THAT MAN AGAIN. AFTER SCORING THE MOST ICONIC GOAL IN #CAFCL FINAL HISTORY, AFSHA 🇪🇬 IS BACK AGAIN WITH ANOTHER STUNNER 😍😍😍 pic.twitter.com/GqSCoGnJEd — ArabBallers (@Arab_Ballers) July 17, 2021

وهذا التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي بلقب البطولة القارية والعاشر في تاريخه وهو رقم قياسي، فيما فشل كايزر تشيفز في إحراز اللقب في وصوله الأول لنهائي دوري الأبطال.

المصدر: RT