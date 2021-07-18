"حدث فردي وإيقاف المتسبب تمهيدا لفصله".. النادي الأهلي يعتذر للزمالك

اعتذرت قناة الأهلي المصري للجنة إدارة نادي الزمالك على ما بدر من إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بالقناة بحق النادي، مؤكدة احترامها للقلعة البيضاء ورموزها.

وذكر بيان لقناة الأهلي، فجر الأحد: "تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الإفريقي العاشر".

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وأضاف البيان: "وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله".

وختم البيان: "وتؤكد إدارة القناة على فردية الحدث وتأسف على حدوثه وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة".

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وجهت تهنئة رسمية لنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، قبل أن تقرر سحبها اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة.

وتسببت احتفالات جماهير الأهلي في الجزيرة، مساء السبت، في غضب جماهير الزمالك، بعد أن ردد أنصار الأهلي هتافات مسيئة للاعب وقائد الزمالك محمود شيكابالا.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"