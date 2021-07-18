رد فعل الزمالك على احتفالات جماهير الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري سحب التهنئة المقدمة للأهلي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وذكر بيان صادر عن اللجنة نشر عبر الموقع الرسمي، أنها تعتبر التهنئة كأنها لم تكن، اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة.

وأضاف البيان: "وبدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية".

وتابع: كذلك ترفض اللجنة المكلفة بإدارة النادي تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة".

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وواصل: "تلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله خاصة مع تكراره في مناسبات عدة، وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي".

ووجهت لجنة القلعة البيضاء تحذيرا لمجلس إدارة الأهلي، بأنه سيكون المسؤول عما يحدث من عنصرية وتهكم وتعصب، حال عدم محاسبته لمن تناول خبر تهنئة النادي على الصفحات الرسمية التابعة للأحمر بهذه الطريقة، حسب البيان.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وجهت تهنئة رسمية لنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وتسببت احتفالات جماهير الأهلي في الجزيرة، مساء السبت، في غضب جماهير الزمالك، بعد أن ردد أنصار الأهلي هتافات مسيئة للاعب وقائد الزمالك محمود شيكابالا.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"