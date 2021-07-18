قطر تحقق أول انتصار في الكأس الذهبية (فيديو)

أحرز منتخب قطر أول انتصاراته ببطولة الكأس الذهبية، بعد فوزه على منتخب جرينادا 4-0، فجر الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية من البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل أهداف المنتخب القطري، كل من عبد العزيز حاتم، وأكرم عفيف، ومحمد مونتاري، والمعز علي في الدقائق (11، 22، 36، 46).

وبهذا الفوز، رفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط، بينما ودع منتخب غرينادا البطولة عقب الخسارة الثانية على التوالي، وستكون مباراته المقبلة مع بنما بمثابة تحصيل حاصل.

وتشارك قطر في البطولة بدعوة من اتحاد الكونكاكاف استعدادا لاستضافة كأس العالم المقبل الذي سيقام على أراضيها.

المصدر: "وكالات"