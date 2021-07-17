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أول حكم محجبة.. سارة جمال تدخل تاريخ الأولمبياد باختيارها حكما بمسابقة كرة السلة

الرياضة

أول حكم محجبة.. سارة جمال تدخل تاريخ الأولمبياد باختيارها حكما بمسابقة كرة السلة
AFP Hazem GOUDA
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ستدخل الحكم المصرية سارة جمال تاريخ الأولمبياد بعد اختيارها لإدارة مباريات ضمن مسابقة كرة السلة (3x3) في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستنطلق الأسبوع المقبل في طوكيو.

وتعد سارة جمال أول حكم محجبة ستشارك في تحكيم مسابقة كرة السلة في الأولمبياد بعد موافقة الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة السلة على ارتداء الحكام النساء للحجاب.

ويلعب الفريقان المتنافسان في كرة السلة (3x3) على سلة واحدة وعدد أعضاء كل فريق ثلاثة لاعبين. 

وفي عام 2017 أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة موافقة على ارتداء غطاء الرأس خلال المباريات سواء للاعبات أو للحكام.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات

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