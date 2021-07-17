أول حكم محجبة.. سارة جمال تدخل تاريخ الأولمبياد باختيارها حكما بمسابقة كرة السلة

ستدخل الحكم المصرية سارة جمال تاريخ الأولمبياد بعد اختيارها لإدارة مباريات ضمن مسابقة كرة السلة (3x3) في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستنطلق الأسبوع المقبل في طوكيو.

وتعد سارة جمال أول حكم محجبة ستشارك في تحكيم مسابقة كرة السلة في الأولمبياد بعد موافقة الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة السلة على ارتداء الحكام النساء للحجاب.

سارة جمال.. محكّمة كرة السلة المصريّة التي ستدخل التاريخ في أولمبياد طوكيو https://t.co/OlKyrjRuCU — BBC News عربي (@BBCArabic) July 17, 2021

ويلعب الفريقان المتنافسان في كرة السلة (3x3) على سلة واحدة وعدد أعضاء كل فريق ثلاثة لاعبين.

Sara Gamal akan menjadi perempuan berhijab pertama yang memimpin pertandingan dalam pesta olah raga dunia, Olimpiade. "Karena bimbingan Allah," kata Sara, "saya jadi tidak jumawa." https://t.co/OigfDNWJ5b — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) July 17, 2021

وفي عام 2017 أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة السلة موافقة على ارتداء غطاء الرأس خلال المباريات سواء للاعبات أو للحكام.

ترفض المصرية سارة جمال أن يكون الحجاب حملاً ثقيلاً عليها عندما تطلق صافرتها في باكورة منافسات كرة السلة الثلاثية (3 ضد 3) في أولمبياد طوكيو المقبل، رافعة راية التحكيم الإفريقي-العربي لدى السيدات في هذه المسابقة الشعبية الوليدة من رحم كرة السلة.https://t.co/BN9JNrvPTY#فرانس_برسpic.twitter.com/aF7UAgePOZ — فرانس برس بالعربية (@AFPar) April 26, 2021

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات